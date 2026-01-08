Homem é preso por tentativa de homicídio após briga em bar de Rolim de Moura

Publicada em 08/01/2026 às 09h00
Uma confusão registrada em um bar no bairro Jardim dos Lagos, em Rolim de Moura, terminou em uma tentativa de homicídio e deixou Ericlis Henrique gravemente ferido. Conforme apurado, a situação teve início durante uma discussão no momento do pagamento da conta, que evoluiu para agressões físicas entre os envolvidos.
Durante a briga, um dos envolvidos se apoderou de um facão e desferiu golpes contra Ericlis Henrique, atingindo a mão e a perna esquerda da vítima. Ele foi socorrido e permanece hospitalizado, sob cuidados médicos.
A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências no local e o autor, de forma espontânea, se apresentou posteriormente, confessando a tentativa de homicídio. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à UNISP para as providências legais cabíveis.
