Homem é preso em flagrante após ataque a faca contra idoso

Publicada em 07/01/2026 às 08h50
Um homem de 41 anos foi detido em flagrante na tarde desta terça-feira, 6, após uma tentativa de homicídio contra um idoso de 82 anos em Porto Velho. A ocorrência mobilizou equipes de emergência e da Polícia Militar, após a vítima ser gravemente ferida por golpes de faca.
O idoso sofreu perfuração na região do abdômen e precisou ser socorrido com urgência para uma unidade hospitalar. O atendimento médico foi acionado imediatamente devido à gravidade do ferimento, e a vítima foi retirada do local em estado que exigia cuidados imediatos.
O episódio ocorreu no cruzamento da Rua Daniela com a Rua Indaiá, no bairro Lagoinha, zona Leste da capital de Rondônia. Após o acionamento, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até o endereço informado e localizou o suspeito ainda nas proximidades.
Durante a abordagem, o homem apresentava sinais evidentes de embriaguez e tentou resistir à prisão. Mesmo assim, ele foi contido pelos policiais e conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.
