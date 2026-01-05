Homem é morto a facadas durante a madrugada em Machadinho

Publicada em 05/01/2026 às 09h00
Um homicídio foi registrado na madrugada deste domingo, por volta das 3h, em Machadinho D’Oeste. Segundo informações apuradas no local, um morador vizinho relatou ter ouvido a vítima, identificada como Neumarque, pedindo socorro e dizendo frases como: “mano, não faz isso, não faz isso”. Logo após, o silêncio tomou conta da região.
Ainda conforme o relato, o vizinho não saiu de sua residência naquele momento por receio de se tratar de um possível assalto ou outra situação de risco. Somente por volta das 7h da manhã, ao se levantar, ele percebeu a vítima caída no quintal de sua residência, já sem sinais vitais. Diante da cena, pediu para que uma vizinha entrasse em contato com a Polícia Militar.
A guarnição da PM compareceu ao local e acionou o SAMU, que constatou oficialmente o óbito. Em seguida, os policiais realizaram uma varredura no quintal e nas imediações. Durante as diligências, foi feito um procedimento tático em uma residência vizinha, onde foram encontrados fortes indícios de violência, como sinais de luta corporal, uma poça de sangue e objetos espalhados, o que pode indicar que o crime tenha ocorrido naquele local.
De acordo com informações preliminares, a vítima provavelmente foi morta a facadas, porém a confirmação oficial da causa da morte dependerá do trabalho da Perícia Técnico-Científica, que ainda não havia chegado ao local até o momento do registro da ocorrência.
A área foi isolada pela Polícia Militar para preservar a cena do crime, e o caso será investigado pelas autoridades competentes. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao homicídio.
Novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento conforme o avanço das investigações.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!