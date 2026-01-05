Homem é internado em estado gravíssimo após roubo violento de carro

Publicada em 05/01/2026 às 09h30
Em condição crítica, um homem de 31 anos precisou ser transferido para Porto Velho após sofrer um ataque violento durante a madrugada deste domingo (04) em Candeias do Jamari (RO). O estado de saúde foi classificado como gravíssimo, e a vítima deu entrada inicialmente em uma unidade de saúde do próprio município antes da remoção para o Hospital João Paulo II, na capital.
A agressão ocorreu na Rua Airton Senna, no bairro União, durante a subtração de um veículo Fiat Cronos. Segundo as informações apuradas, o homem foi atingido na região da cabeça com objetos contundentes, o que o deixou inconsciente no local. Diante da gravidade do quadro clínico, o atendimento médico de maior complexidade foi considerado necessário.
A tentativa de coleta de dados sobre a dinâmica do crime e as características dos autores foi realizada por equipes policiais ainda nas primeiras horas após o ocorrido. No entanto, não foi possível obter relato da vítima em razão do estado de inconsciência apresentado no momento do atendimento.
O caso será apurado pela Polícia Civil, que dará sequência às investigações para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do roubo seguido de agressão.
