Homem é esfaqueado ao tentar separar briga de casal em Pimenta Bueno

Um homem ficou ferido após ser esfaqueado ao tentar separar uma briga de casal, no sábado, 3 de janeiro de 2026, em Pimenta Bueno (RO). A ocorrência foi registrada no bairro Nova Pimenta.
Conforme apurou o Pimenta Virtual, uma viatura da Polícia Militar trafegava pela Avenida Fortaleza quando foi abordada pela vítima, que pediu ajuda relatando ter sido atingida por uma faca momentos antes.
Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento pré-hospitalar ainda no local. Em seguida, o homem foi conduzido ao setor de emergências do Hospital Municipal Ana Neta, onde os médicos constataram uma perfuração profunda nas costas.
À polícia, a vítima contou que o fato ocorreu por volta das 17h, quando tentou intervir em uma discussão entre um casal. Durante a tentativa de separar a briga, acabou sendo atingido por um golpe de faca desferido pelo companheiro da mulher envolvida na confusão.
Mesmo ferido, o homem deixou o local e seguiu caminhando pela avenida, já sentindo fortes dores, até encontrar a guarnição da Polícia Militar, onde conseguiu pedir socorro.
O caso foi registrado e segue sob investigação das autoridades policiais, que buscam esclarecer as circunstâncias da agressão e identificar o autor do golpe.
