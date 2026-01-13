Homem é encontrado morto a tiros às margens da BR-429

Publicada em 13/01/2026 às 14h22
A Polícia Militar foi acionada após denúncias de que havia uma pessoa caída ao solo, com o rosto ensanguentado, ao lado de um veículo de cor preta, que estava com as portas abertas. Ao chegar ao local, os policiais constataram que a vítima já estava sem sinais vitais e apresentava evidentes marcas de violência.
Durante a averiguação, foram identificadas diversas perfurações por disparos de arma de fogo nas portas dianteira e traseira do lado esquerdo do veículo, além de respingos de sangue sobre o asfalto. No porta-malas do automóvel, os policiais localizaram estojos de munição calibre .380 deflagrados.
O veículo envolvido é uma Chevrolet Tracker, de cor preta, que estava com as portas e o porta-malas abertos. O pneu dianteiro direito encontrava-se murcho.
A vítima foi identificada como Franklins de 53 anos, conforme documentos pessoais encontrados no interior do veículo.
A área foi isolada para os trabalhos da Perícia Técnico-Científica (Politec). O Serviço de Investigação Criminal (Sevic) também esteve no local e providenciou a remoção do veículo para procedimentos de papiloscopia.
Os documentos pessoais da vítima, bem como a quantia de R$ 500,00 encontrada em seu bolso, foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis.
O caso será investigado pelas autoridades competentes, que irão apurar a autoria e a motivação do crime.
