Homem é encontrado morto a tiros às margens da BR-429
Por jornalcorreiodovale.com
Publicada em 13/01/2026 às 14h22
Nos acompanhe pelo Google News

 A Polícia Militar foi acionada após denúncias de que havia uma pessoa caída ao solo, com o rosto ensanguentado, ao lado de um veículo de cor preta, que estava com as portas abertas. Ao chegar ao local, os policiais constataram que a vítima já estava sem sinais vitais e apresentava evidentes marcas de violência.

Durante a averiguação, foram identificadas diversas perfurações por disparos de arma de fogo nas portas dianteira e traseira do lado esquerdo do veículo, além de respingos de sangue sobre o asfalto. No porta-malas do automóvel, os policiais localizaram estojos de munição calibre .380 deflagrados.

O veículo envolvido é uma Chevrolet Tracker, de cor preta, que estava com as portas e o porta-malas abertos. O pneu dianteiro direito encontrava-se murcho.

A vítima foi identificada como Franklins de 53 anos, conforme documentos pessoais encontrados no interior do veículo.

A área foi isolada para os trabalhos da Perícia Técnico-Científica (Politec). O Serviço de Investigação Criminal (Sevic) também esteve no local e providenciou a remoção do veículo para procedimentos de papiloscopia.

Os documentos pessoais da vítima, bem como a quantia de R$ 500,00 encontrada em seu bolso, foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis.

O caso será investigado pelas autoridades competentes, que irão apurar a autoria e a motivação do crime. 

Polícia Polícia
Imprimir imprimir