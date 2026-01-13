Vazamento de amônia em frigorífico causa pânico e mobiliza equipes de emergência em Cacoal

Por CONEXÃO RONDÔNIA
Publicada em 13/01/2026 às 15h50
Publicada em 13/01/2026 às 15h50
Um vazamento de amônia foi registrado nesta terça-feira (13), no frigorífico BMG, localizado no bairro Industrial em Cacoal (RO), causando pânico no momento do ocorrido. Diante da situação, todas as pessoas que estavam no local foram retiradas como medida de segurança.
De acordo com informações preliminares, alguns funcionários passaram mal após o vazamento e precisaram ser encaminhados ao hospital para atendimento médico.
Equipes de emergência foram acionadas para controlar a situação e garantir a segurança na área. As causas do vazamento ainda não foram divulgadas, e o caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!