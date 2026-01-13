Praticidade: documentos escolares, em Rondônia, podem ser solicitados pela internet através do Portal do Cidadão

Publicada em 13/01/2026 às 16h14
O governo de Rondônia segue avançando na digitalização dos serviços públicos e levou a transformação digital também para a educação. Agora, alunos e ex-alunos da rede estadual podem solicitar históricos e certificados escolares de forma totalmente online, sem necessidade de deslocamento, diretamente pelo Portal do Cidadão.
A iniciativa foi desenvolvida através da parceria entre a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), que disponibilizaram, a partir do dia 9 de janeiro, o serviço “Certificado Escolar Estadual de Rondônia” na plataforma, garantindo mais praticidade e acessibilidade para quem já concluiu a educação básica.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa reforça o compromisso do estado com a transformação digital. “Agora, nossos jovens podem solicitar o documento mesmo que não estejam em Rondônia ou até no país, utilizando apenas o celular ou o computador. Com a iniciativa, o governo do estado facilita o avanço na vida acadêmica e profissional”, salientou.
COMO SOLICITAR
Para solicitar os documentos, o cidadão deve seguir as orientações disponíveis na plataforma:
Acessar o Portal do Cidadão (portaldocidadao.ro.gov.br);
Utilizar o campo de pesquisa e digitar “Solicitar Certificado de Conclusão Escolar”;
Acessar o serviço usando sua conta gov.br; e
Preencher os dados e anexar a documentação necessária.
Após a solicitação, a Secretaria de Estado da Educação providencia a documentação, que é encaminhada à unidade escolar para as assinaturas. Concluída essa etapa, o documento é disponibilizado no portal em até 30 dias.
O superintendente da Setic, Delner Freire, destacou que a iniciativa integra o programa Governo Digital, que busca unificar os serviços públicos estaduais em um único ambiente online. “A disponibilização dos documentos escolares no Portal do Cidadão representa um avanço importante na digitalização dos serviços públicos em Rondônia, promovendo mais praticidade, agilidade e acessibilidade para a população.”
DOCUMENTO FÍSICO
De acordo com a secretária da Educação, Albaniza Oliveira, além da versão digital, o histórico e certificados também podem ser solicitados presencialmente, de forma física, na escola onde o aluno concluiu o ensino básico, caso haja necessidade. “A medida contempla os estudantes que concluíram a educação básica da rede estadual em todas as modalidades de ensino, incluindo os alunos do Ensino de Jovens e Adultos (EJA)”, frisou.
LINGUAGEM SIMPLES
O serviço Certificado Escolar Estadual de Rondônia, assim como os demais disponíveis no Portal do Cidadão, segue os princípios da Linguagem Simples, garantindo informações claras, objetivas e fáceis de entender. A iniciativa está alinhada ao Guia de Linguagem Simples 3.0 do governo de Rondônia, que orienta a oferta de serviços públicos digitais de forma mais acessível, em conformidade com a Lei nº 15.263/2025, reforçando uma comunicação centrada no cidadão.
