Deputado Cirone Deiró garante R$ 180 mil para Centro de Diálise de Cacoal

Recursos foram destinados para a compra de insumos e asseguram a continuidade do serviço que atende municípios da região central e da Zona da Mata de Rondônia
O atendimento a pacientes renais de Cacoal e de municípios da região central e da Zona da Mata teve sua continuidade assegurada com a liberação de recursos destinados à compra de insumos para o Centro de Diálise do município. O serviço, que se consolidou como referência regional, passa a contar com reforço financeiro voltado à manutenção das atividades assistenciais.
O investimento, no valor de R$ 180 mil, foi direcionado especificamente para a aquisição de materiais essenciais ao funcionamento da unidade, garantindo o suporte necessário ao atendimento diário dos pacientes. A medida busca preservar a regularidade dos serviços prestados em um setor considerado estratégico da rede de saúde.
A destinação dos recursos ocorreu após demanda apresentada pelo vereador Paulinho do Cinema, que levou a solicitação ao deputado estadual Cirone Deiró. A articulação resultou no aporte financeiro voltado ao fortalecimento da estrutura do centro especializado.
Segundo Cirone Deiró, o repasse está inserido em um esforço conjunto voltado ao apoio dos serviços públicos de saúde. O parlamentar afirmou que o trabalho integrado tem permitido avanços na melhoria do atendimento oferecido à população de Cacoal e da região atendida pela unidade.
