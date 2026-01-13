Seringueiras receberá R$ 350 mil para construção de centro de convivência e apoio aos agentes de saúde

Publicada em 13/01/2026 às 16h23
O município de Seringueiras receberá R$ 350 mil para a construção de um centro de convivência e apoio aos agentes de saúde. O recurso foi garantido pela deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), após solicitação da vereadora Jéssica da Saúde, com o objetivo de melhorar a estrutura de trabalho dos profissionais e fortalecer o atendimento à população.
Segundo a parlamentar, o investimento atende uma demanda local e contribui para a organização da atenção básica. “Esse investimento garante melhores condições de trabalho aos agentes de saúde e reflete o compromisso do mandato com a estrutura da atenção básica nos municípios”, destacou.
A liberação dos recursos ocorrerá por meio de parceria com o Governo de Rondônia. A deputada agradeceu o apoio institucional e reforçou que o mandato segue atuando na busca por investimentos que assegurem dignidade aos trabalhadores da saúde e ampliem a qualidade dos serviços prestados à população dos municípios rondonienses.
FOTO: Thyago Lorentz
