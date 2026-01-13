Ação integrada une educação no trânsito e incentivo à doação de sangue em Porto Velho

Publicada em 13/01/2026 às 16h23
Uma ação integrada de educação no trânsito e incentivo à doação de sangue foi realizada pelo governo de Rondônia, na segunda-feira (12), em Porto Velho, durante simulação de acidente de trânsito envolvendo motociclista, reunindo equipes da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), com apoio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), para conscientizar a população sobre a preservação da vida dentro e fora das vias públicas.
No segundo momento da atividade, o foco foi destacar o papel da Fhemeron no atendimento às vítimas de sinistros de trânsito e pacientes que necessitam de transfusões, reforçando que a doação voluntária de sangue é essencial para garantir cirurgias, atendimentos de urgência e tratamentos contínuos em todo o estado.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o governo tem investido em iniciativas integradas que salvam vidas. “Quando falamos de trânsito seguro e saúde, falamos de prevenção e cuidado com as pessoas. O estado atua de forma conjunta, investindo em educação, estrutura e campanhas que fortalecem o atendimento à população e preservam vidas.”
Durante a ação, a presidente da Fhemeron, Gabriele Gaspar, enfatizou que muitas vidas dependem diretamente da conscientização promovida em ações como essa. “Todos os dias centenas de pacientes só continuam vivos porque houve uma doação de sangue. Cada bolsa pode salvar até quatro vidas, e os estoques precisam estar abastecidos para atender emergências, cirurgias e tratamentos.”
Segundo o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a iniciativa visou não apenas alertar sobre os riscos, mas também promover uma cultura de responsabilidade, respeito às leis de trânsito e solidariedade. “São valores essenciais para a construção de um trânsito mais seguro e para o fortalecimento do sistema de saúde pública. Ao longo de todo o ano, o Detran-RO promove campanhas educativas e de conscientização para um trânsito mais seguro”, destacou.
SIMULAÇÃO
Durante o ato promocional, foi realizada uma simulação realista de sinistro envolvendo uma motocicleta e um carro, com isolamento do perímetro, controle do tráfego, atendimento pré-hospitalar e um monólogo explicativo sobre a importância da transfusão de sangue.
A atividade buscou sensibilizar o público sobre as consequências dos acidentes e a necessidade da responsabilidade no trânsito e da solidariedade com a vida. Participaram da ação equipes do Detran-RO, Corpo de Bombeiros Militar, Fhemeron, Sesau, Semtran e demais profissionais envolvidos na segurança viária e na assistência à saúde, reforçando a atuação integrada do poder público em prol da população rondoniense.
CHAMADA À MOBILIZAÇÃO
A Fhemeron alerta que os estoques de sangue estão em baixa e reforça o chamado à sociedade para a doação voluntária. Doar sangue é um ato de amor ao próximo, assim como respeitar as leis de trânsito. Ambos salvam vidas, protegem famílias e fazem a diferença quando alguém mais precisa.
UM GESTO QUE SALVA VIDAS
Doar sangue é uma atitude necessária de solidariedade, cidadania e amor ao próximo. Com uma única doação, é possível salvar várias vidas e garantir atendimento a pacientes em situação de urgência, cirurgias e tratamentos contínuos em toda a rede de saúde. A Fhemeron reforça o convite para que a população procure a unidade mais próxima do seu município e participe desse gesto simples, seguro e essencial para salvar vidas.
QUEM PODE DOAR SANGUE
Para se tornar um doador de sangue, é necessário atender aos seguintes requisitos básicos:
Ter entre 16 e 69 anos;
Pesar mais de 50 quilos;
Não estar grávida;
Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação;
Estar descansado, com pelo menos 6 horas de sono nas últimas 24 horas;
Estar em boas condições de saúde;
Não ser epilético;
Ter realizado a última doação há mais de 60 dias (homens) ou 90 dias (mulheres);
Apresentar documento oficial original com foto recente.
FUNCIONAMENTO DOS HEMOCENTROS EM RONDÔNIA
Hemocentro de Porto Velho
Segunda a sexta-feira: 7h15 às 18h; e sábado: 7h15 às 12h
Hemocentro de Ariquemes
Segunda, terça, quinta e sexta-feira: 7h às 12h; e quarta-feira: 7h às 18h
Hemocentro de Cacoal
Segunda a sexta-feira: 7h30 às 13h15; e quarta-feira: 7h30 às 17h
Hemocentro de Rolim de Moura
Segunda, terça, quinta e sexta-feira: 7h às 12h30; e quarta-feira: 7h às 18h
Hemocentro de Ji-Paraná
Segunda, terça, quinta e sexta-feira: 7h às 13h; e terça, quarta e quinta-feira: 7h às 18h
Hemocentro de Vilhena
Segunda e sexta-feira: 7h às 12h
