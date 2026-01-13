Educação inclusiva ganha reforço com distribuição de kits adaptados em Porto Velho

Publicada em 13/01/2026 às 16h02
A educação inclusiva em Porto Velho deu um importante passo com a distribuição de kits adaptados voltados ao apoio do aprendizado de estudantes neurodivergentes. A iniciativa busca garanticondições mais equitativas dentro do ambiente escolar, oferecendo recursos que atendem às necessidades sensoriais e pedagógicas desses alunos.
Os kits são compostos por materiais especialmente selecionados para auxiliar na concentração, na organização da rotina e no desenvolvimento das atividades escolares. Entre os itens que serão distribuídos aos alunos estão fones abafadores de ruído, mordedores sensoriais, adaptadores de escrita, lápis de cor hidrocor mais resistentes, aventais, giz de cera adaptado e outros apoios que contribuem para maior conforto e autonomia durante a aprendizagem.
De acordo com o prefeito da capital, Léo Moraes, a iniciativa é inédita no município. “Muitas crianças com autismo entram em crise apenas com o barulho da sala de aula. Elas choram, se isolam e acabam não conseguindo aprender. Por isso, pela primeira vez, todos os alunos neurodivergentes da nossa rede receberão um kit de apoio pedagógico inclusivo”.
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Com ambientes mais acessíveis e acolhedores, os alunos tendem a permanecer na escola com mais segurança e confiança, fortalecendo sua trajetória educacional. Segundo o secretário Municipal de Educação (Semed), Leonardo Leocádio, os kits de apoio pedagógico inclusivo chegam para garantir mais acolhimento, respeito e oportunidades reais de aprender.
Segundo o Leonardo Leocádio, os kits de apoio pedagógico inclusivo chegam para garantir mais acolhimento
“O nosso planejamento é que esse material dê suporte para todos os alunos que precisarem desses kits. Só para se ter uma ideia, o ano passado fechou com cerca de 3 mil alunos da educação inclusiva e a nossa expectativa para esse ano é que aumente, mas a gente tem material com reserva técnica para suprir a necessidade”.
COMPROMISSO COM A INCLUSÃO
A iniciativa também gera impactos positivos para famílias e profissionais da educação. Para a diretora da Escola Flor do Piquiá, Damares Carvalho, a iniciativa facilita a aplicação de práticas pedagógicas inclusivas, enquanto os familiares encontram apoio no acompanhamento da vida escolar dos estudantes.
Para a Damares Carvalho, a iniciativa facilita a aplicação de práticas pedagógicas inclusivas
“É de extrema importância a entrega desses kits, em especial os abafadores, pois muitas crianças não aguentam ficar muito tempo na sala de aula com barulhos. Ano passado, por exemplo, nós atendemos 56 alunos neurodivergentes aqui na nossa escola”
Mais do que a entrega de materiais, a distribuição dos kits adaptados representa um compromisso com o respeito à diversidade e com o direito à educação de qualidade para todos, reafirmando que a inclusão é um elemento essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Fotos: Hellon Luiz
Comentários
Seja o primeiro a comentar!