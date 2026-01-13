IFRO abre seleção para 10 profissionais de Psicologia no Programa de Educação Emocional e Saúde Mental Estudantil

Publicada em 13/01/2026 às 17h01
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) publicou o Edital nº 1/2026/REIT–PROEN/IFRO para a seleção de bolsistas, na modalidade colaborador externo, que atuarão na execução do Programa de Educação Emocional e Saúde Mental Estudantil. Ao todo, são ofertadas dez vagas, distribuídas em nove campi da instituição, com inscrições abertas de 15 a 25 de janeiro.
Com a colaboração de psicólogos, educadores e profissionais da saúde mental, o programa é estruturado por meio de oficinas, atividades interativas e sessões de suporte, todas adaptadas às diversas necessidades dos estudantes, respeitando suas experiências pessoais.
De acordo com a Diretora de Assuntos Estudantis da Pró-Reitoria de Ensino (DAE/Proen/IFRO), Sônia Carla Gravena Cândido da Silva, “a execução do Programa de Educação Emocional e Saúde Mental Estudantil no IFRO tem se mostrado essencial para o sucesso acadêmico e o desenvolvimento integral dos estudantes, considerando que o cuidado com a saúde mental impacta diretamente a aprendizagem e a permanência escolar”.
A Diretora relembra que o Programa vem sendo desenvolvido com êxito nos últimos anos e “alcançando resultados positivos nas ações previstas, contribuindo para a construção de um ambiente educacional mais seguro, inclusivo e acolhedor, que fortalece o bem-estar e as competências socioemocionais dos estudantes”, completa.
Seleção
Para concorrer, é necessário possuir ensino superior completo em Psicologia e registro ativo no Conselho Regional de Psicologia (CRP). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no endereço https://forms.gle/RAVgkGYUUpKMeZeE9
As vagas contemplam os Campi Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho Calama (duas vagas), Porto Velho Zona Norte, São Miguel do Guaporé e Vilhena. O valor mensal da bolsa é de R$ 2.200,00, com duração de até 12 meses, podendo ser prorrogada conforme o interesse institucional.
O processo seletivo será conduzido por comissão designada em portaria e ocorrerá em duas etapas e pontuação de até 100 pontos em cada uma delas. A primeira consiste na análise de currículo. A segunda etapa será uma entrevista remota. Serão convocados para a entrevista quem teve inscrição deferida, respeitando a ordem de classificação da análise curricular. O resultado final está previsto para ser divulgado em 20 de fevereiro, e o início das atividades ocorrerá conforme a necessidade de cada campus.
Educação Emocional e Saúde Mental
Reformulado em 2023, por meio da Portaria nº 2523/REIT–CGAB/IFRO, de 20 de dezembro de 2023, o Programa de Educação Emocional e Saúde Mental Estudantil objetiva promover a saúde mental, a educação emocional e o acompanhamento de estudantes em situação de adoecimento psíquico ou vítimas de violência. A atuação dos colaboradores externos é considerada fundamental para complementar as competências das equipes de Assistência Estudantil e ampliar a efetividade das ações desenvolvidas.
Entre os eixos do programa estão ações de educação emocional, prevenção e promoção em saúde mental, como palestras, rodas de conversa, grupos e campanhas com estudantes, além de orientações às famílias. O programa também prevê protocolos institucionais de cuidado e acompanhamento de estudantes em situação de adoecimento psíquico, comportamento suicida ou violação de direitos, bem como a realização de adaptações pedagógicas quando necessário.
Para ler o Edital 2/2024/Reit-Proen/IFRO completo, clique aqui.
