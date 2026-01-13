Homem é atacado a facadas durante briga por causa de bicicleta

Por pvhnoticias.com
Publicada em 13/01/2026 às 09h30
Publicada em 13/01/2026 às 09h30
Um homem foi vítima de tentativa de homicídio a facada na tarde desta segunda-feira (12), no condomínio popular Porto Belo I, bairro Socialista em Porto Velho.
Segundo apurado pela PM, a confusão teria começado por causa de uma bicicleta estacionada próxima a escada do bloco.
Durante o bate boca o suspeito se apossou de uma faca e desferiu um golpe que atingiu o braço da vítima que saiu correndo, depois o criminoso fugiu em uma moto com a cor adulterada.
O rapaz ferido foi socorrido para a UPA leste onde recebeu cuidados médicos. A PM fez buscas, mas o suspeito não foi localizado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!