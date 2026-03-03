Polícia Militar prende foragido acusado de tráfico na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 03/03/2026 às 08h40

O foragido da justiça Felipe M. S., vulgo “Felícia do CV”, foi preso na manhã desta terça-feira (03), em uma ação da PM na Rua Araguaína com Alexandre Guimarães, bairro Jardim Santana em Porto Velho.

A guarnição responsável pelo flagrante foi o setor 14 do 5º Batalhão sob comando do sgt Machado, auxiliar pelo sgt Pantoja e cb Castro Aguiar.

O criminoso acusado de tráfico de drogas foi localizado na casa dele, resistiu a prisão sendo necessário uso de tiro com bala de borracha para imobilização.

Depois de preso o foragido foi encaminhado ao presídio Urso Branco.