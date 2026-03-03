Força Tática prende duas jovens com 81 porções de crack na zona Leste

Por hora1rondonia.com

Duas mulheres, de 18 e 27 anos, foram presas na noite desta segunda-feira (02) durante a Operação Força Total, realizada pela Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar, em Porto Velho.

A ação ocorreu na Rua Ataulfo Alves, no bairro Mariana, zona Leste da capital. Conforme a PM, a equipe realizava patrulhamento ostensivo quando avistou as suspeitas sentadas em um sofá na beira da via pública.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 81 porções de crack em posse das mulheres. Diante do flagrante, ambas receberam voz de prisão e foram encaminhadas ao Departamento de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça.