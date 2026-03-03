Prefeitura define planejamento estratégico da AMT para 2026 com foco em mobilidade urbana

Por Assessoria

Publicada em 03/03/2026 às 09h23

A prefeitura já definiu o planejamento estratégico da AMT para 2026, com foco em mobilidade urbana, segurança viária e modernização dos serviços.

Entre as ações, estão a adequação e modernização semafórica, com acompanhamento técnico do DETRAN-RO, além de investimentos em sinalização, revisão de equipamentos, novo sistema de cadastro do transporte, regularização da vistoria de mototáxis, fortalecimento da fiscalização em parceria com a PMRO e a implantação da Ronda Escolar com um projeto permanente de Educação para o Trânsito.

Também vamos preparar ações específicas para a Rondônia Rural Show 2026, organizando o fluxo de veículos durante o evento.

E está em estudo a realização de concurso público para recomposição do quadro funcional.

Conta pra gente: qual ponto da cidade você acha que mais precisa de melhoria na sinalização?