Dupla é presa pela PM após denúncia de disparos na RO-383 entre Santa Luzia e Alto Alegre

Por Rondonianews.com

Publicada em 03/03/2026 às 08h30

A Polícia Militar prendeu dois homens na RO-383, rodovia que liga Santa Luzia D’Oeste a Alto Alegre dos Parecis, após denúncia anônima informando que indivíduos estariam efetuando disparos de arma de fogo enquanto transitavam em uma motocicleta.

De acordo com as informações, a guarnição foi acionada e se deslocou rapidamente até o local indicado. Durante o patrulhamento pela rodovia, os policiais avistaram os suspeitos em uma motocicleta e realizaram a abordagem.

Na revista pessoal, foi localizado com um dos homens um revólver calibre .38, municiado, além de outras munições que estavam em seu bolso. Diante dos fatos, os dois receberam voz de prisão.

A dupla foi conduzida para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Rolim de Moura, onde foram apresentadas às autoridades competentes para as providências cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas, que contribuem diretamente para ações rápidas e eficazes no combate à criminalidade.