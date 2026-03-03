Mulher reage a agressão e espanca ex-marido na zona leste

Por pvhnoticias.com

Dheimerson R. B., foi preso na noite desta segunda-feira (02), acusado de agredir a ex-mulher na Rua Caetano Donizete, bairro Aponiã em Porto Velho.

Segundo a PM, o suspeito chegou embriagado na casa da ex-companheira, querendo reatar o relacionamento, sendo negado pela vítima que se trancou ma casa.

Não satisfeito o indivíduo passou a danificar a janela até invadir o imóvel, depois agredir a vítima com socos na cabeça, no entanto ela reagiu e deu uma surra no agressor, até a chegada da PM que fez a prisão em flagrante.

Na Delegacia o suspeito bastante lesionado perguntou se não tinha a “Lei José da Penha”, pois a mulher era braba demais.