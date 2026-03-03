Virginia fala sobre namoro com Vini Jr.: “Vivendo como uma adolescente de 15 anos”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/03/2026 às 14h13

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais para compartilhar registros de uma partida do Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Ao publicar as imagens, ela também se declarou ao atacante Vini Jr..

“De ontem. Sou a maior fã do meu namorado, sim. Vivendo como uma adolescente de 15 anos, gente. Sem julgamentos, por favor”, escreveu na legenda do álbum de fotos, em que aparece animada nas arquibancadas acompanhando o jogo.

Para a ocasião, Virginia optou por uma jaqueta personalizada com as iniciais do jogador. Em uma das mangas, o figurino trazia o símbolo do punho cerrado, gesto associado à luta antirracista, frequentemente ligado à trajetória do atleta dentro e fora de campo.

Os registros rapidamente repercutiram entre seguidores, que comentaram a fase vivida pelo casal e a presença da influenciadora nos jogos do time espanhol.