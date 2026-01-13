“Dormi pouco, mas estou feliz”: Tadeu Schmidt relata impacto da estreia do BBB 26 na rotina

Publicada em 13/01/2026 às 15h50
A engrenagem da nova temporada do Big Brother Brasil 26 começou a girar em ritmo intenso — inclusive fora da casa. Logo após a estreia, o apresentador Tadeu Schmidt contou que a maratona das primeiras horas do reality afetou diretamente seu descanso, resultando em uma noite de sono bem mais curta do que o habitual.
O relato foi feito na manhã desta terça-feira (13), em vídeo publicado nas redes sociais. Segundo Tadeu, a madrugada foi dedicada a acompanhar a movimentação inicial dos participantes, e o pouco tempo de repouso ainda foi interrompido por barulho de obra no prédio onde mora. “Pessoal foi dormir às duas e tanto da manhã. O dia foi longo ontem e acordei hoje às 7h48. Como eu sei que foi às 7h48? Porque fui ver a hora quando fui acordado por uma obra aqui no prédio. Pelo amor de Deus”, contou, mantendo o tom descontraído.
Mesmo com pouco mais de cinco horas de sono, o apresentador afirmou que o entusiasmo com a estreia da temporada falou mais alto. Ele destacou que acompanhar a casa em tempo integral ajudou a compensar o cansaço. “Mas não tem como estar triste porque eu já pego e ligo a televisão e está lá o BBB 24 horas por dia no Globoplay. Quarto branco uma loucura. Casa o maior barato. Dormi pouco, mas estou feliz”, disse.
A edição deste ano reúne nomes já conhecidos do público, como Solange Couto, Juliano Floss, Babu Santana, Jonas Sulzbach e Henri Castelli, o que contribuiu para uma estreia movimentada e de alta repercussão.
Apesar do desgaste físico evidente, Tadeu Schmidt deixou claro que a empolgação com o início do reality supera o cansaço, indicando que a temporada começou em ritmo acelerado tanto dentro quanto fora da casa.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!