Após ser chamada de “gay caricata”, Gil do Vigor reage a participante do MasterChef

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/03/2026 às 11h23

Uma troca de declarações nas redes sociais colocou o ex-BBB Gil do Vigor e a participante do MasterChef 2025, Leonela, no centro de um debate sobre preconceito. O episódio começou após a cozinheira publicar críticas ao desempenho do economista como comunicador, em uma mensagem que acabou sendo apagada.

No conteúdo, Leonela questionava a permanência de Gil na mídia e utilizava termos que geraram forte reação do público. A repercussão foi imediata e levou o ex-participante do reality da Globo a se manifestar publicamente.

Em resposta, Gil afirmou ter se sentido atingido pelo teor das declarações e fez um apelo direto. “Eu te peço, Leonela, que ao me criticar, por favor, não toque no fato de eu ser um homem gay afeminado”, escreveu. Em outro trecho, destacou o impacto desse tipo de fala: “A homofobia machuca e muito. Você pode me achar uma gay caricata, mas sabia que por muitos anos eu tive vergonha de ser quem eu sou?”.

O economista também declarou que acompanhava a trajetória da cozinheira no programa e demonstrou frustração com a situação. O caso ganhou ampla repercussão nas redes sociais, com usuários debatendo os limites entre crítica e preconceito.