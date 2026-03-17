Stênio Garcia aciona Justiça contra filhas por imóvel milionário no Rio

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/03/2026 às 11h27

Uma disputa familiar envolvendo patrimônio levou o ator Stênio Garcia, de 94 anos, à Justiça. O artista move uma ação contra as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, em busca do controle de um apartamento de alto padrão localizado em Ipanema, área nobre do Rio de Janeiro.

De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, o processo foi aberto em outubro de 2025 e discute o direito de uso vitalício do imóvel, estimado em cerca de R$ 2,5 milhões. Na ação, o ator sustenta que não tem acesso ao bem, que estaria sendo utilizado pelas filhas sem sua autorização.

Nos documentos, Stênio descreve uma fase delicada da vida pessoal. Ele afirma que, após se afastar da televisão, passou a depender exclusivamente da aposentadoria e relata falta de apoio familiar, inclusive em relação a gastos com saúde.

Além de pedir a retomada do imóvel, o ator também solicita compensação financeira, alegando prejuízos por não poder explorar economicamente o apartamento durante o período em que esteve fora de sua posse. Um pedido de decisão urgente chegou a ser apresentado, mas foi negado pela Justiça neste primeiro momento.

O caso segue em tramitação e aguarda a manifestação das filhas. Pela idade do ator, a análise deve ocorrer em regime prioritário.