Porto Velho apresenta experiência da pesca esportiva em feira internacional

Por Leandro Morais

Publicada em 17/03/2026 às 11h47

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), participou da Pesca & Companhia Trade Show, considerada a maior feira de pesca esportiva da América Latina. O evento aconteceu nos dias 12, 13 e 14 de março, em São Paulo, reunindo fabricantes, operadores de turismo e pescadores esportivos de diversas regiões do país.

Durante o evento, o secretário municipal da Semtel, Paulo Moraes Jr., apresentou materiais institucionais como o Manual da Pesca de Porto Velho e o mapa com rotas e circuitos de pesca da região, reforçando o potencial turístico da capital rondoniense.

“Participar de um evento dessa dimensão é uma oportunidade importante para apresentar Porto Velho ao Brasil. Nossos rios fazem parte de uma experiência única de pesca esportiva na Amazônia e atraem pescadores de diferentes regiões do país”.

Estudos apontam que a bacia do rio Madeira abriga cerca de mil espécies de peixes, uma das maiores biodiversidades de água doce do planeta, o que fortalece Porto Velho como destino de pesca esportiva.

O município também recebeu oficialmente o reconhecimento de Capital Nacional da Pesca Esportiva, resultado de um esforço institucional liderado pela Semtel para fortalecer o setor e ampliar políticas públicas voltadas ao turismo sustentável.

O organizador da feira, Marcelo Claro, destacou a importância da participação da capital rondoniense no evento.

“É um grande prestígio receber a equipe de Porto Velho na Pesca & Companhia Trade Show, que chega à sua 20ª edição celebrando duas décadas de feira. O Manual da Pesca é um material muito rico e mostra o potencial que Porto Velho tem para esse segmento”.

A participação no evento reforça a estratégia da Prefeitura de ampliar a divulgação de Porto Velho como destino turístico, valorizando os rios da região e incentivando a prática responsável da pesca esportiva.