Alex Redano cobra recuperação urgente da RO-478 em Costa Marques

Por Mateus Andrade

Publicada em 17/03/2026 às 11h53

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao governo de Rondônia, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a recuperação imediata da RO-478, conhecida como Rodovia Mário Nonato. A estrada é o principal acesso entre o distrito de Forte Príncipe da Beira e a sede do município de Costa Marques.

Segundo o parlamentar, a iniciativa atende a constantes reivindicações de moradores da região, que enfrentam sérias dificuldades de trafegabilidade. A rodovia apresenta diversos trechos danificados, com buracos e pontos críticos que comprometem o deslocamento, especialmente em períodos chuvosos.

A situação tem impactado diretamente o escoamento da produção rural, prejudicando agricultores e produtores locais. O transporte escolar também tem sido afetado, além da circulação de ambulâncias e serviços essenciais, o que aumenta a preocupação da população.

O deputado destacou ainda a importância estratégica da via. Além de ser fundamental para o dia a dia dos moradores, a rodovia contribui para o desenvolvimento do turismo na região e é utilizada para o deslocamento de tropas militares.

Diante desse cenário, Redano reforçou o pedido para que o governo do estado e o DER realizem, com urgência, serviços de recuperação, incluindo patrolamento e encascalhamento, garantindo melhores condições de tráfego e mais segurança para quem depende da estrada.

A proposta segue agora para análise do Executivo estadual, com expectativa de atendimento rápido à demanda da população local.