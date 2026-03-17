Post de Ana Castela vira alvo de teorias e fãs veem recado para Zé Felipe

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/03/2026 às 11h16

Mesmo após meses do fim do relacionamento com Zé Felipe, a cantora Ana Castela voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar um vídeo que gerou interpretações entre fãs. A publicação, feita no TikTok, rapidamente passou a ser associada ao antigo namoro.

No conteúdo, a artista aparece ao fundo enquanto a música “Processo Delicado” toca. O destaque para um trecho específico — “Tô te esquecendo no meu tempo, meio lento… Mas eu chego lá” — chamou atenção e foi o principal motivo para a repercussão.

A reação do público foi imediata. Nos comentários, internautas levantaram hipóteses sobre uma possível indireta ao ex-cantor, relembrando momentos do relacionamento e sugerindo que a mensagem teria destinatário certo.

O namoro entre Ana Castela e Zé Felipe foi breve e chegou ao fim ainda em dezembro de 2025. Mesmo após o encerramento, o tema voltou à tona recentemente após declarações do cantor envolvendo supostas tensões entre Virginia Fonseca, sua ex-esposa, e a sertaneja.