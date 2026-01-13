Após condenação nos EUA, Diddy vende jatinho avaliado em milhõe

Publicada em 13/01/2026 às 15h43
Meses depois de ser condenado por crimes ligados à prostituição nos Estados Unidos, o rapper e produtor Sean Diddy Combs, de 56 anos, teria se desfeito de seu jatinho particular. A informação veio a público poucos dias após o presidente Donald Trump, de 79 anos, afirmar que não pretende conceder indulto ao artista, mesmo após o envio de um pedido formal por carta.
Atualmente, Diddy cumpre pena na Instituição Correcional Federal de Fort Dix. Ele foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão por duas acusações de transporte interestadual para fins de prostituição, crime previsto na legislação norte-americana.
Segundo a revista People, o músico vendeu o jato executivo Gulfstream G550 ainda no ano passado. Um representante da empresa Silver Air Private Jets, responsável pela gestão e fretamento da aeronave, confirmou que o avião deixou de ser administrado pela companhia após a mudança de proprietário, ocorrida em outubro de 2025. O valor da negociação não foi divulgado, mas aeronaves do mesmo modelo costumam ser negociadas no mercado internacional por cifras entre US$ 15 milhões e US$ 20 milhões.
Dados da Federal Aviation Administration (FAA) indicam que o jatinho, anteriormente registrado em nome da LoveAir LLC — empresa ligada ao artista —, deixou de utilizar a matrícula N1969C. Atualmente, a aeronave opera sob o prefixo T7-OKS, o que aponta para um novo registro em San Marino, país europeu conhecido por oferecer vantagens fiscais.
O processo judicial envolvendo o intérprete de “I'll Be Missing You” teve forte repercussão midiática e se estendeu por cerca de dois meses no ano passado. Ao final, Diddy foi absolvido das acusações mais graves, como tráfico sexual e conspiração para formação de quadrilha — equivalente, no Brasil, ao crime de associação criminosa. Ainda assim, as condenações relacionadas à prostituição resultaram na pena de prisão que o artista cumpre atualmente.
