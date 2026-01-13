Câmara mantém atividades administrativas durante período sem sessões

Publicada em 13/01/2026 às 15h44
Durante o mês de janeiro, a Câmara Municipal de Jaru entra no recesso legislativo, período em que não são realizadas sessões ordinárias. No entanto, isso não significa que os trabalhos da Casa estejam parados. Pelo contrário: o Legislativo segue ativo, garantindo o funcionamento administrativo e a continuidade das ações em benefício da população.
A Câmara funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, e está localizada na Rua Goiás, nº 3531, em frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida. A população pode procurar a Casa Legislativa para informações, orientações e atendimento durante todo o período de funcionamento.
Mesmo sem sessões em plenário, os vereadores continuam exercendo seu papel de representar a comunidade, mantendo contato direto com os moradores, ouvindo demandas, visitando bairros, acompanhando obras e dialogando com o Poder Executivo sobre as necessidades do município.
Além disso, a Câmara mantém suas atividades internas normalmente. Equipes técnicas e administrativas seguem trabalhando no planejamento das próximas sessões, na organização de documentos, análises de projetos, adequações legais e preparação da pauta legislativa que será discutida a partir de fevereiro.
Outro ponto importante é que, durante o recesso, sessões extraordinárias podem ser convocadas, caso haja necessidade de votação de matérias urgentes e de interesse público. Nesses casos, os vereadores são chamados para deliberar, garantindo que decisões importantes não sejam adiadas.
O recesso também é um período estratégico para organização, planejamento e aprimoramento da gestão, fortalecendo a transparência e a eficiência dos trabalhos do Legislativo Municipal.
As sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jaru retornam em fevereiro, com a retomada das votações, debates e deliberações em plenário. Até lá, a Casa segue de portas abertas, trabalhando com responsabilidade, diálogo e compromisso com o desenvolvimento da cidade e a qualidade de vida da população jaruense.
