Idoso foragido é preso acusado de trafico de drogas na área central de Porto Velho

Publicada em 13/01/2026 às 15h25
O 1º Batalhão da Polícia Militar de Rondônia (PMRO) registrou, na madrugada do dia 13 de janeiro de 2026, por volta das 04h34, mais uma ação eficaz no combate à criminalidade durante patrulhamento ostensivo preventivo realizado na área central de Porto Velho.
Durante a atividade policial, a guarnição visualizou um indivíduo em atitude suspeita, contexto que motivou a abordagem, considerando o cenário de recorrência de furtos e ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes na região. No momento da intervenção, o suspeito desobedeceu à ordem legal, lançando um objeto sobre o telhado de um imóvel próximo e tentando fugir, o que elevou o risco da ocorrência.
Diante da resistência apresentada e da necessidade de preservação da segurança, a equipe policial fez uso proporcional e progressivo de instrumento de menor potencial ofensivo, conseguindo conter o indivíduo após nova tentativa de evasão. A imobilização e o uso de algemas ocorreram em conformidade com a legislação vigente, visando a integridade da guarnição e do conduzido.
Com autorização da moradora do imóvel, foram realizadas diligências no local, sendo localizado o objeto arremessado, posteriormente identificado como substância entorpecente. Durante a revista pessoal e buscas complementares, os policiais apreenderam porções de substância análoga à maconha e uma porção de substância análoga ao crack.
A consulta aos sistemas de segurança revelou que o indivíduo utilizava tornozeleira eletrônica desligada e possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, assegurados todos os direitos constitucionais, e o conduzido foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.
O 1º BPM da PMRO reforça seu compromisso com o policiamento preventivo, a pronta resposta operacional e a manutenção da ordem pública, intensificando ações estratégicas para garantir mais segurança à população rondoniense.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!