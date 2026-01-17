Homem é encontrado morto a golpes de faca dentro de lago em Pimenta Bueno

Publicada em 17/01/2026 às 09h15
Foi identificado como Rafael de 32 anos, o homem encontrado morto na tarde desta sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, por volta das 12h, no município de Pimenta Bueno. O corpo foi localizado dentro de um lago (represa), a cerca de cinco metros da margem.
Conforme foi apurado, a vítima apresentava ferimentos provocados por arma branca, o que caracteriza, em tese, morte violenta. As informações preliminares indicam que o crime pode ter ocorrido entre a noite de quarta-feira (14) e a madrugada de quinta-feira (15). O caso é investigado pela Polícia Civil de Rondônia.
A equipe conversou com o homem que encontrou o corpo. Ele relatou que havia saído cedo para buscar gado quando, ao passar próximo à represa, sentiu um forte odor e percebeu a presença de vários urubus nas árvores próximas. Inicialmente, pensou que pudesse se tratar de um bezerro morto, mas ao se aproximar constatou que se tratava de um corpo humano boiando. Diante da situação, acionou imediatamente as autoridades.
A perícia foi realizada pela Polícia Científica, com a atuação da perita criminal Dra. Cecília Valente e do agente de criminalística Mario, que executaram os procedimentos técnicos no local para coleta de vestígios e esclarecimento das circunstâncias da morte.
Segundo informações recebidas pela redação do Pimenta Virtual, Rafael seria a mesma pessoa envolvida em uma ocorrência registrada em 4 de outubro de 2025, no bairro Jardim das Oliveiras, quando foi socorrido após ser atingido por disparos de arma de fogo nas mãos e encaminhado ao Hospital Municipal Ana Neta. À época, a vítima não informou autoria nem motivação.
O caso segue sob investigação para esclarecer a dinâmica do crime e identificar os responsáveis. A ocorrência pode ser confirmada como o segundo homicídio registrado em 2026 em Pimenta Bueno, caso a natureza violenta seja oficialmente reconhecida.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!