Forças de segurança atuam em ação preventiva em Espigão do Oeste

Publicada em 08/01/2026 às 08h50
A Guarda Civil Municipal – GCM, em ação integrada com a Polícia Militar, realizou na manhã desta quarta-feira, 07 de janeiro, uma operação estratégica nas proximidades da Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot e áreas adjacentes, com foco direto na proteção da população, na preservação dos espaços públicos e na saúde coletiva.
A presença recorrente de pessoas em situação de rua nesses locais vinha gerando riscos concretos à segurança pública, como a circulação de objetos perfurocortantes, materiais inflamáveis e itens potencialmente utilizados para práticas ilícitas, além do aumento da sensação de insegurança para famílias, comerciantes e frequentadores da praça.
Do ponto de vista da saúde pública, a ocupação irregular de áreas de convivência também representa ameaça significativa. O acúmulo de resíduos, restos de alimentos, objetos contaminantes e materiais descartados de forma inadequada favorece a proliferação de insetos, roedores e agentes transmissores de doenças, comprometendo diretamente o bem-estar da população e a qualidade do ambiente urbano.
Durante a operação, as equipes realizaram abordagens responsáveis e técnicas, com identificação dos indivíduos, orientação adequada e encaminhamento para suas residências. Aqueles que não possuem moradia no município foram direcionados para Centro de Recuperação, assegurando atendimento digno e humanizado.
O trabalho contou ainda com a atuação do CREAS, com assistente social e psicólogos, garantindo acolhimento, avaliação social e os devidos encaminhamentos, inclusive para o retorno às cidades de origem daqueles que não são de Espigão D’Oeste, reforçando a responsabilidade social da ação.
No decorrer da operação, foram apreendidos objetos que ofereciam risco direto à segurança e retirados materiais que poluíam os espaços públicos, contribuindo para a revitalização das áreas de lazer e convivência da cidade.
A ação foi acompanhada de perto pelo secretário da SEMOD, Agostinho Lara, e pelo comandante da Polícia Militar de Espigão D’Oeste, Tenente Clebson Madeira, evidenciando a integração entre a gestão municipal e as forças de segurança na construção de soluções efetivas para os desafios urbanos.
A Guarda Civil Municipal reafirma seu papel essencial na manutenção da ordem pública, na prevenção de riscos e na proteção da vida. A atuação firme, técnica e humanizada fortalece a confiança da sociedade, promove mais segurança para as famílias e assegura que os espaços públicos cumpram sua função social de lazer, convivência e bem-estar.
A Prefeitura de Espigão D’Oeste segue investindo em ações responsáveis, integradas e contínuas, com foco na segurança, na saúde pública e na qualidade de vida da população.
