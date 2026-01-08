Fora da disputa: Wagner Moura não é indicado ao The Actor Awards

Publicada em 08/01/2026 às 10h59
A lista de indicados ao The Actor Awards — premiação que substituiu o antigo SAG Awards — foi divulgada nesta quarta-feira (7) e provocou repercussão ao deixar de fora Wagner Moura, pelo trabalho no filme O Agente Secreto. A ausência do ator se soma a um dado que chamou atenção: nenhuma produção de língua não inglesa apareceu entre os indicados desta edição.
Segundo análise da Variety, a composição do corpo de votantes ajuda a explicar o resultado. Diferentemente de outras premiações, o The Actor Awards é decidido por atores que votam em seus próprios pares, majoritariamente de origem norte-americana. “O corpo de votantes do SAG é muito mais nacional do que a composição internacional de atores da Academia”, destacou o veículo.
A premiação conta com dois comitês de indicação — um para televisão e outro para cinema — formados por cerca de 2 mil membros. Já o colégio eleitoral total reúne aproximadamente 22 mil integrantes do Sindicato de Atores, o maior grupo votante de Hollywood. Para efeito de comparação, a Academia que decide o Oscar tem cerca de 11 mil membros.
Também era esperada alguma lembrança ao elenco do filme norueguês Valor Sentimental, que vinha sendo apontado como forte candidato. Nomes como Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas figuravam entre as apostas. Ainda assim, a ausência total de filmes em outros idiomas foi considerada surpreendente, mesmo diante da justificativa apresentada.
A lista completa de indicados ao The Actor Awards 2026 já está disponível para consulta.
