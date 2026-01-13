Filme com Stallone coloca Isis Valverde em prévia do Framboesa de Ouro

Publicada em 13/01/2026 às 15h38
O nome da atriz Isis Valverde passou a circular entre os possíveis indicados ao Framboesa de Ouro de 2026, premiação conhecida por satirizar as piores produções do cinema. A informação foi divulgada pelo site World of Reel, que publicou uma lista vazada com supostos indicados — ainda sem confirmação oficial dos organizadores.
De acordo com o levantamento, Isis aparece na categoria de Pior Atriz Coadjuvante por sua atuação em Código Alarum, longa que marca sua primeira experiência em uma produção internacional. A atriz dividiria a disputa com nomes conhecidos do cinema norte-americano, entre eles Gal Gadot, citada pela interpretação da Rainha Má no live-action de Branca de Neve, além de Anna Chlumsky, Eiza Gonzalez e Amara Okereke.
No filme de ação e espionagem, Isis Valverde interpreta a personagem francesa Bridgette Rousseau e contracena com Sylvester Stallone e Scott Eastwood. A produção representou um passo importante da atriz brasileira em direção ao mercado internacional.
A lista vazada também aponta possíveis concorrentes na categoria de Pior Ator, como The Weeknd, Jared Leto, Dave Bautista, Scott Eastwood e Ice Cube. Leto, inclusive, já venceu o Framboesa de Ouro anteriormente, ao ser eleito pior ator por Casa Gucci na edição seguinte ao lançamento do filme.
Segundo o World of Reel, Branca de Neve, da Disney, lideraria as indicações gerais, com sete menções, incluindo a de pior filme. Já Guerra dos Mundos, estrelado por Ice Cube e rodado durante a pandemia de covid-19, apareceria logo atrás, com seis indicações. A atriz Rachel Zegler, protagonista de Branca de Neve, não teria sido citada na lista.
Na categoria de Pior Atriz, surgem ainda nomes como Ariana DeBose, Heather Graham, Milla Jovovich, Rebel Wilson e Michelle Yeoh. O cronograma do Framboesa de Ouro segue tradicionalmente o calendário do Oscar: a divulgação oficial dos indicados deve ocorrer na próxima semana, enquanto o anúncio dos “vencedores” está marcado para 14 de março.
Criado como uma paródia do Oscar, o Framboesa de Ouro é uma premiação humorística dos Estados Unidos que costuma chamar atenção tanto pelas escolhas quanto pela repercussão em torno dos artistas citados.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!