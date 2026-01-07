FICCO/RO desarticula grupo criminoso infiltrado em agência da Caixa Econômica Federal

Publicada em 07/01/2026 às 13h50
Porto Velho/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) deflagrou, nesta quarta-feira (7/1), a Operação Iscariotes, destinada ao cumprimento de medidas judiciais no âmbito de investigação que apura furto qualificado à agência da Caixa Econômica Federal, no município de Buritis/RO. A ação decorre de decisão da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia.
O crime ocorreu em janeiro de 2025, quando indivíduos invadiram a agência bancária com o objetivo de subtrair valores armazenados no cofre da instituição. Sem êxito no acesso ao compartimento principal, os criminosos subtraíram duas armas de fogo e 22 munições pertencentes à empresa de segurança privada contratada.
A investigação identificou que um funcionário da própria instituição financeira teria atuado de forma decisiva para a concretização do crime, fornecendo informações internas sensíveis sobre a rotina da agência, a localização do armamento e os valores supostamente armazenados. Além disso, o empregado é suspeito de ter custeado despesas logísticas e alugado imóvel utilizado como base pelos demais integrantes do grupo. Durante a tentativa criminosa, três indivíduos foram presos em flagrante nas imediações da agência.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Porto Velho e Buritis, com autorização judicial para extração de dados armazenados em dispositivos eletrônicos.
A FICCO/RO reforça a importância da participação da população no combate ao crime organizado, por meio de denúncias ao número 197, canal oficial da Polícia Civil, sendo garantido o sigilo da identidade do denunciante.
A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal Estadual, Polícia Militar e Penal Federal (SENAPPEN), atuando de forma integrada no combate ao crime organizado em Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!