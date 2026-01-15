Federação Brasil da Esperança oficializa filiação de Expedito Netto ao PT e aprova pré-candidatura ao Governo de Rondônia

Publicada em 15/01/2026 às 09h27
A Federação Brasil da Esperança divulgou, na quarta-feira (14), nota pública na qual oficializa a filiação do ex-deputado federal e atual secretário nacional de Pesca, Expedito Gonçalves Ferreira Netto, ao Partido dos Trabalhadores (PT) e a aprovação de seu nome como pré-candidato ao Governo de Rondônia. O posicionamento formal ocorre um dia após o portal Rondônia Dinâmica ter antecipado a movimentação política, a partir da circulação de um áudio atribuído a Netto em grupos de WhatsApp, no qual ele mencionava a intenção de disputar o Executivo estadual e o alinhamento com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
De acordo com a nota, a reunião ocorreu na tarde desta quarta-feira, na sede do Diretório Estadual do PT, em Porto Velho. Participaram do encontro o presidente estadual da sigla, Ernesto Ferreira, integrantes da Executiva e do Diretório Estadual, além do próprio Expedito Netto. Segundo o documento, após “amplo, democrático e qualificado debate sobre a conjuntura política e os desafios colocados para o próximo período”, foi realizado o ato de filiação do secretário ao Partido dos Trabalhadores, decisão que contou com aceitação unânime dos presentes.
Ainda conforme o texto oficial, após a formalização da filiação, houve uma segunda reunião, desta vez com a participação dos partidos que integram a Federação Brasil da Esperança em Rondônia — Partido Verde (PV) e Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Nesse encontro, a pré-candidatura de Expedito Netto ao Governo do Estado foi submetida à avaliação dos dirigentes e aprovada.
Na nota, o presidente estadual do PT, Ernesto Ferreira, destacou o significado político da filiação e da pré-candidatura. “A vinda do ex-deputado e atual Secretário Nacional de Pesca para o quadro do Partido dos Trabalhadores reforça não apenas o PT, mas toda a esquerda, que neste ano irá abraçar a reeleição do presidente Lula em Rondônia. O fato dele se colocar como pré-candidato a governador reforça ainda mais seu compromisso”, afirmou, conforme registrado no comunicado.
O documento também reafirma princípios e diretrizes da Federação Brasil da Esperança, destacando o compromisso com a unidade entre os partidos, o diálogo permanente entre suas instâncias e a mobilização da militância. A federação afirma que suas decisões estratégicas são orientadas pela democracia interna, pela construção coletiva e pela defesa dos interesses da população, com menção específica ao povo rondoniense.
Outro ponto abordado na nota é a reafirmação do compromisso da federação com o movimento Caminhada Esperança, grupo formado por nove partidos, dos quais PT, PV e PCdoB fazem parte. O texto enfatiza que toda e qualquer movimentação política da Federação Brasil da Esperança será comunicada oficialmente à sociedade por meio dos canais institucionais das legendas.
Nesse contexto, a federação faz referência indireta às informações que circularam antes da divulgação da nota, afirmando que “quaisquer outros noticiários vinculados ao tema devem ser interpretados pela sociedade como meras especulações e opiniões jornalísticas”, ressalvando que tais manifestações são legítimas no ambiente democrático.
A publicação da nota ocorre após o Rondônia Dinâmica ter divulgado, ainda na quarta-feira (14), reportagem baseada em um áudio atribuído a Expedito Netto, no qual ele mencionava o lançamento iminente de sua pré-candidatura ao Governo de Rondônia, o apoio de lideranças de diferentes espectros políticos e a proximidade com o presidente Lula. Na gravação, a voz atribuída ao secretário afirma, entre outros pontos, que seria candidato “a pedido” do presidente da República e o descreve como “o melhor presidente que trabalhou por Rondônia”.
O Rondônia Dinâmica informou ter tentado contato com Expedito Netto para confirmar a autenticidade do material e obter posicionamento oficial, sem retorno até o fechamento da reportagem. A nota divulgada nesta quarta-feira pela Federação Brasil da Esperança representa, portanto, a primeira manifestação institucional formal confirmando a filiação partidária e a aprovação da pré-candidatura do ex-deputado ao governo estadual.
A Federação Brasil da Esperança é composta nacionalmente por PT, PV e PCdoB e atua de forma unificada nas estratégias eleitorais e políticas dos partidos que a integram. Em Rondônia, a oficialização da filiação de Expedito Netto e da pré-candidatura ao Executivo estadual marca um novo estágio das articulações para as eleições de 2026, agora formalizado por meio de nota pública assinada pelas legendas federadas.
CONFIRA A NOTA:
O Partido dos Trabalhadores de Rondônia se reuniu, na tarde desta quarta-feira (14), na sede do Diretório Estadual em Porto Velho com o Secretário Nacional da Pesca, Expedito Netto.
Na reunião, além do Presidente do (PT) Ernesto Ferreira, membros da Executiva e do Diretório Estadual participaram da conversa. Após amplo, democrático e qualificado debate sobre a conjuntura política e os desafios colocados para o próximo período, foi realizado o ato de filiação de Expedito Netto ao Partido dos Trabalhadores, decisão que contou com a aceitação unânime dos presentes.
“A vinda do ex-deputado e atual Secretário Nacional de Pesca para o quadro do Partido dos Trabalhadores reforça não apenas o PT, mas toda esquerda, que neste ano irá abraçar a reeleição do Presidente Lula em Rondônia. O fato dele se colocar como pré-candidato a governador reforça ainda mais seu compromisso”. Afirmou Ernesto Ferreira.
Em uma reunião posterior ao ato de filiação, foi dada sequência aos diálogos, com a presença dos partidos que compõe a Federação Brasil da Esperança: Partido Verde (PV) e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB). A pré-candidatura ao Governo do Estado pelo ex-deputado Expedito Netto foi aprovada pelos dirigentes presentes.
A Federação Brasil da Esperança reafirma seu compromisso com a unidade dos partidos, com o diálogo permanente entre suas instâncias e com a mobilização da militância, orientando suas decisões estratégicas pela democracia interna, pela construção coletiva e pela defesa dos interesses do povo brasileiro, neste caso em especial, o povo rondoniense. Reiteramos o compromisso da Federação ao movimento Caminhada Esperança, grupo com nove partido dos quais a federação faz parte.
Explicitamos de forma categórica que toda e qualquer movimentação política tomada pela Federação Brasil da Esperança, será comunicada à sociedade por meio dos canais oficiais dos Partidos. Portanto, quaisquer outros noticiários vinculados ao tema, deve ser interpretada pela sociedade como meras especulações e opiniões jornalísticas, o que também é legitimo em nossa democracia.
Federação Brasil da Esperança
PT, PV e PCdoB
