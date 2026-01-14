Em áudio, Expedito Netto diz que será candidato a pedido de Lula e afirma que presidente foi “o melhor que vi trabalhar por Rondônia”

Publicada em 14/01/2026 às 11h06
Porto Velho (RO) - Um áudio que circula e teria sido enviado ao grupo de WhatsApp denominado “Expedito Netto governador” atribui ao ex-deputado federal Expedito Gonçalves Ferreira Netto, atual Secretário Nacional de Pesca Industrial, órgão vinculado ao Ministério da Pesca e Aquicultura do governo Lula (PT), declarações nas quais ele trata do lançamento de uma pré-candidatura ao Governo de Rondônia, defende o presidente da República e comenta o cenário político estadual e nacional.
Na gravação, a voz atribuída a Netto inicia justificando a demora em se manifestar no grupo, citando deslocamento aéreo e compromissos institucionais. Em seguida, afirma que estaria recebendo apoio político de diferentes espectros ideológicos e anuncia um movimento formal. “Tá vindo apoio de várias pessoas, inclusive de deputados de mandato, de muita gente da direita, de muita gente de centro. Amanhã vai ser o lançamento da minha pré-candidatura”, diz.
Ao abordar o vínculo com o presidente da República, o interlocutor faz elogios diretos à atuação de Lula e afirma que a iniciativa de disputar o governo estadual teria partido do próprio chefe do Executivo federal. “Eu vou estar do lado do Lula não só porque eu acho que ele faz um trabalho fenomenal pelo Brasil… o melhor presidente que eu vi trabalhar pelo Brasil e o melhor presidente que trabalhou por Rondônia. Eu sou candidato a pedido dele, né?”, afirma no áudio.
OUÇA:
A circulação da mensagem ocorre em meio a especulações políticas levantadas recentemente por colunistas como Robson Oliveira e Herbert Lins, que abordaram a possibilidade de Netto vir a ser colocado como nome do Partido dos Trabalhadores para a disputa pelo Governo de Rondônia. Caso essa movimentação se confirme, o secretário trilhará caminho político distinto do pai, Expedito Júnior, presidente do PSD em Rondônia, que atua para consolidar o nome do prefeito de Cacoal, Adaílton Fúria, como possível candidato ao Executivo estadual em 2026.
Ao longo do áudio, o interlocutor apresenta aspectos de sua trajetória política e acadêmica. Ele menciona ter exercido funções na Câmara dos Deputados ainda jovem, como a de terceiro-secretário da Casa, além de atuação ligada à Secretaria de Juventude do Congresso Nacional. Também relata estar em fase final de conclusão de cursos de pós-graduação e afirma que pretende concluir essa etapa ainda no mesmo ano.
O conteúdo da gravação enfatiza o alinhamento político com o governo federal e com as pautas defendidas pelo Partido dos Trabalhadores. O autor do áudio afirma que sua atuação parlamentar sempre esteve voltada a temas sociais e à defesa de políticas públicas. “Sou um cara que sempre votou ao lado do trabalhador, sempre defendeu aqueles que realmente precisam da ajuda do governo”, declara.
O interlocutor também compara ações de diferentes governos federais em relação a Rondônia e afirma que pretende apresentar dados para sustentar sua avaliação. Segundo ele, o atual governo teria destinado volumes expressivos de recursos ao estado, enquanto gestões anteriores não teriam deixado obras de igual alcance. “Eu vou mostrar o tanto de recurso, o tanto de coisas que ele trouxe”, diz, acrescentando que pretende confrontar esses números com informações de governos passados.
Nesse contexto, a voz atribuída a Netto afirma que pretende trabalhar com dados verificáveis e rejeita a disseminação de informações falsas. “Eu não venho com fake news. O que eu vou mostrar, eu provo, com dados e com fatos”, diz, incentivando que o público confira as informações por conta própria.
Outro trecho do áudio aborda a polarização política. O interlocutor critica ataques entre eleitores de diferentes campos ideológicos e defende respeito ao processo democrático. “Isso é o maior desrespeito. A gente tem que saber respeitar que a gente vive numa democracia”, afirma, ao comentar ofensas trocadas entre apoiadores de direita e de esquerda.
Ele também afirma que pretende dialogar com eleitores independentemente de alinhamento ideológico e que sua eventual candidatura não estaria restrita a um campo específico. “Eu não sou candidato da ideologia (…) eu sou o candidato ou pré-candidato do povo de Rondônia”, diz, ao sustentar que o projeto político teria como foco o conjunto da população do estado.
No encerramento da gravação, a voz atribuída a Expedito Netto faz declarações sobre sua vida pública, afirmando não possuir processos judiciais e negando envolvimento em práticas ilícitas. Ele sustenta que sempre votou em favor de políticas públicas e afirma que pretende demonstrar sua atuação parlamentar por meio de dados e registros oficiais.
O Rondônia Dinâmica tentou contato com Expedito Gonçalves Ferreira Netto para confirmar a autenticidade do áudio, esclarecer o contexto das declarações e obter posicionamento oficial sobre eventual pré-candidatura, vínculo partidário e a menção direta ao presidente Lula. Até o fechamento desta reportagem, não houve retorno.
O jornal reforça que está à disposição para ouvir a versão de Expedito Netto e publicar sua manifestação assim que houver resposta.
