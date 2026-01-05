“Eu escolho presença”: Rafael Cardoso reaparece com filhos e fala sobre recomeço

Publicada em 05/01/2026 às 11h06
Depois de um período afastado da rotina familiar, o ator Rafael Cardoso voltou a compartilhar momentos ao lado dos filhos. Neste domingo (4/1), ele publicou registros de um dia de lazer com Aurora, de 11 anos, Valentim, de 7, e da caçula Helena, de 2 anos, fruto do relacionamento com Carol Ferraz.
As imagens mostram o ator em clima de descontração na piscina, cercado pelas crianças, em um momento marcado por proximidade e leveza. Aurora e Valentim são filhos de Rafael com a atriz Mari Bridi, com quem ele manteve relacionamento anterior.
Na legenda, Rafael aproveitou o início de 2026 para fazer um desabafo pessoal. “Início de ano não é sobre promessas. É sobre presença”, escreveu. Em outro trecho, destacou o valor do momento vivido: “Depois de tudo o que foi atravessado, estar aqui — com a Aurora, o Valentim, a Helena e a Carol — não é um detalhe da vida. É a vida no seu estado mais lúcido.”
O ator também falou sobre mudanças internas e amadurecimento emocional. “Existe um ponto em que o barulho cessa. Não porque os problemas acabam, mas porque a alma para de fugir”, refletiu. Segundo ele, o verdadeiro recomeço não está ligado ao calendário. “Esse é o verdadeiro ano 1. Não começa no calendário. Começa quando as arestas internas se ajustam.”
Rafael encerrou a publicação deixando uma mensagem aos seguidores. “Não é sobre ter mais. É sobre estar melhor. Eu escolho presença. Eu escolho verdade. Eu escolho ficar. E quando a gente fica, a vida finalmente começa.”
