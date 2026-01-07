Episódio perdido de “Chaves” ambientado em Cancún reaparece após décadas

Publicada em 07/01/2026 às 16h10
Um material raro da série Chaves voltou a circular entre fãs após ser identificado por um colecionador de Porto Rico. Conhecido pelo apelido de Scoobyonda, o admirador localizou uma gravação parcial de um episódio até então considerado perdido, gravado em Cancún, com cenas da turma criada por Roberto Gómez Bolaños em uma praia mexicana.
A descoberta foi divulgada oficialmente nas redes sociais do Grupo Chespirito, que chamou a atenção dos fãs ao anunciar o achado e compartilhar um trecho do material recuperado. O vídeo mostra parte das gravações externas, algo incomum na produção do seriado.
De acordo com o fã-clube brasileiro Fórum Chaves, o episódio localizado teria sido produzido por volta de 1981 e exibido novamente em 1983. Até então, não havia registro público conhecido desse conteúdo, o que reforça o valor histórico da gravação.
Não é a primeira vez que um capítulo considerado desaparecido vem à tona. Em dezembro do ano passado, o mesmo colecionador encontrou o episódio “Goteiras na casa de Seu Madruga”, exibido originalmente em 1973. A gravação estava armazenada em uma fita VHS pertencente à Telemundo, emissora que retransmitiu o seriado em Porto Rico.
As redescobertas reacendem o interesse por arquivos raros de Chaves e alimentam a expectativa de que outros episódios inéditos ou esquecidos ainda possam ser recuperados.
