Entregador tem moto esmagada por carreta na Estrada da Penal

Por pvhnoticias.com
Publicada em 17/01/2026 às 09h45
Por muito pouco um acidente entre moto e carreta não termina de forma trágica na manhã deste sábado (17), na Estrada da Penal, bairro Aponiã em Porto Velho. De acordo com informações apuradas pelo site, o motoboy seguia em direção a Avenida Imigrantes, quando em uma curva acabou passando direto, e na queda o veículo foi parar embaixo e foi esmagado por uma carreta.
Por sorte o piloto teve apenas lesões leves, já a moto ficou destruída. A PM foi acionada para fazer o registro do acidente.
