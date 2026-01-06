“Ela me humilhou”: Zé Felipe e Ana Castela têm troca de brincadeiras após show

Publicada em 06/01/2026 às 15h02
Os cantores Zé Felipe e Ana Castela se apresentaram juntos no cruzeiro Férias com a Boiadeira em Alto-Mar, que teve início nesta segunda-feira (5). Após a apresentação, imagens dos bastidores mostraram uma interação descontraída entre o ex-casal, que rapidamente repercutiu nas redes sociais.
Em vídeo compartilhado por um amigo da cantora, Zé Felipe comentou, em tom de brincadeira, que teria recebido um tratamento frio de Ana Castela. “Ela me humilhou”, disse o cantor. A resposta veio na mesma linha: “Tá merecendo”, rebateu a artista. O diálogo seguiu com trocas bem-humoradas, apesar de a fala do sertanejo chamar a atenção dos fãs.
Em outro momento, Zé Felipe reforçou que não guarda ressentimentos em relação ao fim do relacionamento. O cantor afirmou manter carinho pela ex-namorada e pela família dela. “Amo a Ana, amo a família dela. Foi tudo muito rápido, mas incrível”, declarou em entrevista.
As declarações aconteceram após o show do sertanejo no navio comandado por Ana Castela. Além de apresentar seus próprios sucessos, Zé Felipe dividiu o palco com a cantora durante o evento. Nas imagens do show, ele aparece sorridente e tentando interagir, enquanto Ana evitou contato visual em alguns momentos e deixou claro, durante a apresentação, que os dois não haviam retomado o namoro.
O cruzeiro reúne fãs da cantora e artistas convidados, e a participação conjunta do ex-casal acabou se tornando um dos assuntos mais comentados entre os seguidores nas redes sociais.
🚨VEJA: Zé Felipe brinca dizendo que Ana Castela humilhou ele no palco do navio. pic.twitter.com/Dym1jrfrZU— CHOQUEI (@choquei) January 6, 2026
