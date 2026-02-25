Mutirão do Implanon: prefeito Léo Moraes promove ação para 1.700 mulheres de Porto Velho

Por ascom

Publicada em 25/02/2026 às 08h10

Neste sábado (28), o prefeito Léo Moraes dá início a mais uma ação voltada à saúde da mulher em Porto Velho, o mutirão do implanon. A iniciativa vai atender, já nesta primeira etapa, 1.700 mulheres que estão na regulação.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com o planejamento familiar, a saúde preventiva e a autonomia feminina. O Implanon é um método moderno, seguro e de longa duração, que garante mais tranquilidade para que as mulheres possam decidir sobre seu futuro com responsabilidade e segurança.

Além das 1.700 mulheres que serão beneficiadas, o prefeito anunciou que novas unidades do implante foram solicitadas ao Ministério da Suade, devido a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM).

“Se você quer usar o Implanon, procure a unidade de saúde mais próxima, faça o seu cadastramento. Já realizamos o pedido para ampliar a compra e atender ainda mais mulheres” disse o prefeito Léo Moraes.

A orientação é que as interessadas procurem a unidade básica de saúde mais próxima para realizar o cadastro e obter informações sobre os critérios e o cronograma de atendimento.