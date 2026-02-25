Manutenção da iluminação pública é intensificada em Ji-Paraná

Por Natalino FS

Dando sequência aos trabalhos essenciais, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), seguindo determinação do prefeito Affonso Cândido, intensificou nesta terça-feira (24) a manutenção da iluminação pública no município. Atualmente, dezenas de solicitações são registradas diariamente e aguardam atendimento.

De acordo com o prefeito Affonso Cândido, o objetivo é garantir mais segurança à população. “Nosso compromisso é assegurar uma iluminação pública eficiente, que proporcione mais segurança e qualidade de vida aos moradores. Estamos realizando um trabalho planejado, priorizando as áreas mais críticas e utilizando materiais de qualidade para beneficiar toda a população”, destacou.

O cronograma de atendimento prioriza os locais com maior número de solicitações. Na noite de terça-feira, a equipe de iluminação da Semosp realizou manutenção na avenida Marechal Rondon, no Centro; rua Maringá, no bairro Nova Brasília; rua Olinto Massalai; rua Santa Fé, no bairro Parque Brasil; rua Belém, no bairro São Francisco; rua da Paz, no bairro Habitar Brasil; rua Goiânia, no bairro Alto Alegre; rua Amapá, no bairro Val Paraíso; rua Francisco Pereira dos Santos, no bairro JK; rua Mogno, no bairro Nossa Senhora de Fátima; e avenida Brasil, no bairro Nova Brasília.

A equipe da Semosp é preparada para a troca de lâmpadas, soquetes, braços e relés. A população pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Obras para registrar problemas, fazer sugestões ou solicitar serviços pelo telefone (69) 3416-4161.