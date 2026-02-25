Polícia Civil captura foragido do Espírito Santo em Seringueiras

Por PC/RO

Publicada em 25/02/2026 às 08h50

A prisão de um foragido por tráfico de drogas, identificado como M.R.O., mobilizou a equipe do SEVIC em Seringueiras na tarde desta terça-feira (24). O homem era procurado pela Justiça do Espírito Santo e estava escondido no interior de Rondônia, mas foi localizado após os policiais receberem denúncias anônimas sobre o seu paradeiro.

Logo após confirmarem onde o suspeito estava, os investigadores da 1ª Delegacia de Polícia Civil iniciaram as buscas para realizar a captura. Durante a abordagem, o homem não reagiu e se entregou pacificamente aos agentes, que cumpriram o mandado de prisão que estava em aberto contra ele pelo crime cometido no estado capixaba.

Depois de ser capturado, o foragido foi levado para a delegacia da cidade, onde os policiais registraram o caso e realizaram todos os procedimentos necessários. Agora, ele permanece à disposição da Justiça para responder pelo crime de tráfico de drogas, encerrando o período em que esteve foragido e escondido na região.

A Polícia Civil reforça que a ajuda da população é muito importante para tirar criminosos das ruas e pede que as pessoas continuem fazendo denúncias anônimas. Esse apoio dos moradores ajuda os investigadores a trabalharem com mais rapidez e eficiência.