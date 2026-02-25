Praça Dois Amigos tem iluminação restabelecida e volta a oferecer mais segurança e lazer à população

Por Assessoria

Publicada em 25/02/2026 às 08h51

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), concluiu a reinstalação completa do sistema de iluminação da Praça Dois Amigos, garantindo mais segurança, visibilidade e melhores condições de uso do espaço público no período noturno.

A praça havia sofrido diversos furtos de fios elétricos, o que comprometeu o funcionamento da iluminação e reduziu a utilização do local pela comunidade. Diante dessa situação, a equipe da SEMOSP realizou a recuperação da estrutura elétrica, com a reinstalação dos cabos e a regularização do sistema, restabelecendo plenamente o serviço.

Com a iluminação novamente em funcionamento, a Praça Dois Amigos retoma seu papel como importante espaço de convivência, prática esportiva e lazer, especialmente para a juventude do município, contribuindo para a promoção da qualidade de vida e da ocupação saudável dos espaços públicos.

A Administração Municipal reforça a importância da preservação do patrimônio público e destaca que a colaboração da comunidade é fundamental para manter os espaços conservados, seguros e disponíveis para todos.