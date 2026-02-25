Cacoal segue em alerta com níveis elevados dos rios que cortam o município

Por ominutonoticia

Publicada em 25/02/2026 às 09h05

O município de Cacoal (RO), permanece em estado de alerta, conforme informações repassadas por Edson Lenze, o Fezão, coordenador da Defesa Civil no município. Segundo ele, os rios Pirarara, Tamarupá e Machado apresentam níveis elevados, porém ainda dentro da normalidade esperada para o período.

Apesar do cenário ainda controlado, a preocupação das autoridades se mantém. Há previsão de mais chuvas para esta terça-feira, dia 24 de fevereiro, o que pode provocar elevação adicional dos cursos d’água e possíveis inundações em áreas vulneráveis.

A Defesa Civil orienta que moradores dos bairros Santo Antônio, Liberdade e demais regiões próximas aos rios Pirarara e Tamarupá permaneçam atentos a qualquer mudança no nível das águas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Agricultura e Meio Ambiente, foi realizado trabalho de limpeza nos rios que cortam o município. As pastas também destacaram que, nos anos de 2025 e 2026, a população demonstrou maior conscientização ao evitar o descarte de lixo nas encostas e pontos críticos.

A Prefeitura de Cacoal informou que segue em monitoramento constante da situação.