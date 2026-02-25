Após solicitação do Deputado Pedro Fernandes, BR-421 começa a receber manutenção

Por Assessoria

Publicada em 25/02/2026 às 08h00

Após solicitação do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), a BR-421 começou a receber nesta semana serviços de manutenção. O parlamentar havia encaminhado ofício à superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), cobrando providências urgentes diante das condições críticas de trafegabilidade da rodovia.





A BR-421 é uma importante ligação entre a BR-364 e municípios do Vale do Jamari, como Monte Negro, Buritis e Campo Novo de Rondônia, sendo essencial para o escoamento da produção agropecuária, transporte de insumos e deslocamento da população. No trecho entre Monte Negro e Ariquemes, a via apresentava buracos, e pontos críticos de deterioração.



Com o atendimento da solicitação, equipes já atuam no trecho para melhorar as condições de tráfego e restabelecer a segurança viária. "Nosso compromisso é com a segurança das famílias e o desenvolvimento da nossa região. Seguiremos acompanhando para que os serviços sejam executados com qualidade”, afirmou Pedro Fernandes.



O parlamentar reiterou que continuará atento às demandas relacionadas à infraestrutura e mobilidade, buscando garantir melhores condições nas rodovias que atendem a população rondoniense.