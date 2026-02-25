Deputado Edevaldo Neves garante R$ 327,5 mil para ambulância em Machadinho do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 25/02/2026 às 08h10

Machadinho do Oeste recebeu um importante reforço para a área da saúde. Já está disponível na conta da Prefeitura o valor de R$ 327.500,00, destinado pelo deputado estadual Edevaldo Neves para a aquisição de uma Ambulância Tipo C, veículo equipado para atendimentos de maior complexidade e transporte especializado de pacientes.

O investimento vai ampliar a estrutura do município, garantindo mais agilidade nos socorros de urgência, além de oferecer maior segurança tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde durante os deslocamentos.

Segundo o parlamentar, o recurso é resultado de um trabalho contínuo em defesa da saúde pública e da melhoria dos serviços oferecidos à população.

“Seguimos trabalhando com responsabilidade e compromisso, destinando recursos que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Essa ambulância vai fortalecer o atendimento e salvar vidas”, destacou Edevaldo Neves.

A Ambulância Tipo C é preparada para situações mais delicadas, contando com equipamentos adequados para suporte avançado, o que representa um avanço significativo para o sistema de saúde local.

Com mais essa conquista, Machadinho dá um passo importante no fortalecimento da rede municipal, reafirmando o compromisso com um atendimento mais humano, eficiente e estruturado.