PREVISÃO DO TEMPO: Região Norte registra forte instabilidade nesta quarta-feira (25)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 25/02/2026 às 07h50

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para os estados da Região Norte nesta quarta-feira (25), com exceção de Roraima.

No Acre e em Rondônia, o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do período.

No Amazonas, a instabilidade atinge todo o estado, com maior intensidade no sudoeste e no sul amazonense, em Juruá, Carauari e São Paulo de Olivença.

No Pará, a chuva será mais intensa no sudoeste paraense, em Altamira, Trairão e Novo Progresso.

No Amapá, há previsão de muitas nuvens com chuva isolada à tarde e possibilidade de temporais no norte do estado, com destaque para Oiapoque e Calçoene.

No Tocantins, a instabilidade predomina em todo o estado ao longo do dia.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 36% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).