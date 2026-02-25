PREVISÃO DO TEMPO: Região Norte registra forte instabilidade nesta quarta-feira (25)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para os estados da Região Norte nesta quarta-feira (25), com exceção de Roraima.
No Acre e em Rondônia, o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do período.
No Amazonas, a instabilidade atinge todo o estado, com maior intensidade no sudoeste e no sul amazonense, em Juruá, Carauari e São Paulo de Olivença.
No Pará, a chuva será mais intensa no sudoeste paraense, em Altamira, Trairão e Novo Progresso.
No Amapá, há previsão de muitas nuvens com chuva isolada à tarde e possibilidade de temporais no norte do estado, com destaque para Oiapoque e Calçoene.
No Tocantins, a instabilidade predomina em todo o estado ao longo do dia.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 36% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
