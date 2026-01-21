“Do BBB pra vida”: Karol Conká e Juliette se reencontram e web relembra embates

Publicada em 21/01/2026 às 15h21
Um registro descontraído publicado nas redes sociais foi suficiente para reativar a memória do público sobre um dos capítulos mais marcantes do Big Brother Brasil 21. Karol Conká compartilhou uma foto ao lado de Juliette Freire e chamou atenção pelo contraste entre o clima atual e o histórico turbulento das duas no reality.
A imagem foi publicada no X e registrada durante um show de Anitta, realizado no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira (20). Na legenda, Karol resumiu o momento com a frase: “Do BBB pra vida”.
O reencontro em tom amistoso chamou atenção justamente por remeter a uma relação que, em 2021, foi marcada por conflitos intensos dentro da casa. À época, Karol e Juliette protagonizaram embates que extrapolaram o confinamento e tiveram ampla repercussão nas redes sociais e fora do programa.
Naquele ano, Karol Conká deixou o reality com 99,17% dos votos, índice que se tornou o maior recorde de rejeição da história do programa. Juliette, por outro lado, seguiu trajetória oposta: conquistou o público, venceu a edição e se transformou em um dos maiores fenômenos do BBB.
Desde o fim do programa, as duas já afirmaram em diferentes ocasiões que os conflitos ficaram no passado. O registro recente reforça esse distanciamento das tensões do confinamento e mostra um reencontro sem resquícios aparentes das disputas que marcaram o jogo.
