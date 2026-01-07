“Dinheiro não compra educação”, diz Rafa Justus ao rebater comentário nas redes

Publicada em 07/01/2026 às 16h23
A adolescente Rafa Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, decidiu responder publicamente a um comentário considerado ofensivo após a publicação de um vídeo em seu perfil no TikTok. Diferentemente do que costuma acontecer em casos semelhantes, Rafa optou por não ignorar a provocação.
O episódio teve início depois que a jovem compartilhou um vídeo dançando ao som da música “Nessa Virada de Ano Vamos Fazer Diferente”, de MC Laureta e MC Lina. Entre as interações, um internauta fez um comentário em tom irônico, afirmando que “dinheiro não é tudo”.
A resposta de Rafa veio de forma direta e sem rodeios. Em poucas palavras, a adolescente rebateu dizendo que o dinheiro realmente não é tudo, acrescentando que ele não compra “noção nem educação”. A declaração rapidamente repercutiu entre os seguidores, que elogiaram a postura firme adotada diante do ataque.
Após a resposta, diversos usuários manifestaram apoio à jovem, destacando a maturidade com que lidou com a situação e a forma objetiva com que encerrou o assunto nas redes sociais.
